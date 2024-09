Govern respon als immobiliaris que la llei òmnibus mira per l'interès general de la població

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Guillem Casal, ha estat qüestionat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres sobre el comunicat dels immobiliaris. Cal recordar que un conjunt d'associacions format per AGREDA, ADELCA, FIABCI, AGIA, ATMCA, ANIM, ACODA, APBI i AEAT han expressat aquest dimecres a través d'un comunicat el seu total desacord amb relació a la llei òmnibus.

De fet, el conjunt d'associacions i col·lectius considera que aquesta llei, en la seva forma actual, no pot tirar endavant i demana a tots els grups parlamentaris que facin una esmena a la totalitat. Asseguren que aquesta llei podria afectar fins a 4.000 famílies treballadores que depenen directament dels sectors afectats.

El portaveu de Govern ha incidit que aquesta llei mira per l'interès general, i afegeix que aquest "no és una suma d'alguns interessos particulars".

Casal s'ha mostrat comprensiu amb la reacció del sector, ja que han de defensar el que consideren que són els seus interessos. De fet, ha admès que la llei encara no està del tot definida i passarà per una sèrie d'esmenes de la resta de grups parlamentaris i s'obrirà debat. Això sí, deixa clar que l'essència de la llei és intocable, el que podria significar que esmenes a la totalitat no prosperaran.

Des de Govern entenen, per les seves converses amb tots els agents socials, que tots els sectors econòmics i socials estan d'acord en el fet que el model actual és fallit i necessita canvis. I des de l'executiu han entès que la llei òmnibus respon a aquesta necessitat.