Govern titlla de "sibil·lina" la pujada de sou dels polítics d'Escaldes

Andorra la VellaGovern considera que l’augment dels salaris base que ha aprovat el comú d’Escaldes-Engordany del 10% incloent-hi també càrrecs polítics i polítics no respon a una anàlisi aprofundida i que a més s’ha volgut fer per la porta del darrere. “Em remeto al comunicat que van fer els consellers de la minoria recordant que estan en desacord a aquesta mesura lineal que no respon a una anàlisi empírica que sí que és el que ha fet el Govern i que a més a més de manera sibil·lina o secreta s’inclogui un augment del 10% dels salaris dels polítics”, ha manifestat el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, que ha respost també, al suggeriment de la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, que es faci una reflexió aprofundida sobre els efectes no desitjats de la llei de la funció pública i la mobilitat entre administracions, que si s’ha de fer aquesta reflexió “ha de ser el màxim d’objectiva possible”. A més, ha considerat que el fet que s’apugi els sous dels càrrecs electes “no ajuden a honorar la tasca dels polítics”.

I és que el portaveu de l’executiu ha manifestat que abans de procedir a cap increment el que cal és tenir “una base jurídica, empírica per no hipotecar-nos” i ha recordat que precisament l’executiu en la legislatura anterior va encarregar un estudi sobre els llocs de treball per tenir-ne la descripció i que hi hagués un nivell associat, la qual cosa ha portat a algunes revaloritzacions. El que ha descartat, però, és que hi pugui haver un augment lineal. A més, a més, ha recordat que els sous també es van revalorar un 3% en “la sortida de la pandèmia en un context de pèrdua del poder adquisitiu” més enllà de l’increment que es fa de l’IPC.

Quant a la reflexió sobre la fuga de talent o les dificultats per trobar personal que es dona pel fet que unes administracions paguin més que d’altres, el ministre ha manifestat que s’ha de fer sobre dades objectives i ha afegit que si Gili ha fet “aquestes afirmacions entenc que té uns estudis que avalen aquestes afirmacions” i que té dades sobre les diferències salarials entre administracions o avaluacions sobre els llocs de treball de la mateixa administració comunal, i ha recordat que el Govern sí que ha fet aquest estudi. I ha completat que fins i tot s’ha fet comparatives amb altres administracions, amb el sector privat i fins i tot amb altres administracions dels països veïns.