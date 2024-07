Andorra la VellaEl conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, ha assegurat aquest dimarts durant la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú d’Ordino que, per a ell, és un honor haver estat citat pel cap de Govern com el responsable del fet que s’hagi descartat l’aterratge de Grifols al Principat. Una acusació que també apuntava Montaner i el PS, i que va tenir lloc aquest dilluns durant unes declaracions del mateix Xavier Espot. “Com sabeu, jo vaig ser el pioner d’aquesta història. A partir d’aquí es va muntar la plataforma i s’hi va afegir molta gent, com la Carine Montaner” ha recordat el conseller de la minoria d’Ordino. “Estic segur que la força de la gent ha impulsat aquesta decisió” ha afegit, Dolsa.

En aquest sentit, Dolsa -qui ha recordat l’èxit de les dues manifestacions anti-Grifols a Escaldes-Engordany i a Ordino- ha revelat que, a través de les seves fonts, va descobrir que Grifols estava pendent del recurs d’Estrasburg. “Grifols va manifestar durant una reunió a Sant Cugat que, si realment s’entrava el recurs, ells farien marxa enrere perquè, vista la seva situació internacional, no es podien permetre aquest luxe” ha assenyalat, el conseller de l’oposició, qui també ha admès que ha hagut de fer un esforç econòmic important per afrontar aquesta causa. “Això d’anar de recurs en recurs no és gratis. Però penso que han estat uns diners molt ben invertits” ha assegurat, Dolsa.

Finalment, Dolsa s’ha referit a l’aterratge de futures empreses al Principat. “Hi ha qui diu que la cancel·lació de Grifols posa en perill el fet que altres empreses vulguin venir a Andorra a fer inversió estrangera. Jo penso que és positiu i que això demostra que, segons quines coses, a Andorra no s’admeten” ha puntualitzat el conseller d’Units per Ordino. “Per a nosaltres, tots aquells que hem estat lluitant des de les nacionals contra Grifols, és una gran victòria. I continuarem lluitant contra totes aquestes multinacionals que es vulguin implantar aquí al país” ha apuntat, per la seva banda, la consellera Jordina Bringué. “Creiem que no és un benefici, i creiem en altres alternatives. No estem en contra de la inversió estrangera, però volem que sigui controlada i regulada” ha afegit.