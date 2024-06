Habitatge Digne afirma que Montaner no va atendre un correu de la plataforma amb propostes per l'habitatge

Andorra la VellaHabitatge Digne ha respost a Carine Montaner en un debat creuat entre la plataforma i la consellera amb relació a la trampa del fill. La coneguda plataforma ha aclarit que aquest foc creuat es deu al fet que Montaner no va llegir, ni contestar a les mesures i incitaves de la plataforma tot i que demana continuar col·laborant.

“No entrarem de nou a debatre obre l’oportunisme d’atribuir-se el mèrit d’un fet que és gràcies a la pressió popular. La ciutadania no és tonta, i sap el que hi ha. El malentès, es deu al fet que ens va contestar al mail, sense tan sols llegir les nostres esmenes. Concòrdia, PS, i la mateixa Marsol almenys les han llegit” ha afirmat la plataforma. “Si ara vol col·laborar endavant” ha afegit.

Habitatge Digne va compartir diverses valoracions de com tracten el tema els grups parlamentaris criticant a l’executiu i Montaner. La líder d‘Andorra Endavant va respondre via Instagram per aclarir que el grup parlamentari vol evitar els abusos com els de la trampa del fill, però al·lega la seva poca competència en el control de l’aplicació de la llei “s’ha de controlar i controlar ho fa l’executiu“. A més destaca que la pròrroga dels contractes de lloguer per tres anys també ve precedida d’una esmena del grup parlamentari que presideix Carine Montaner.

“Nosaltres sempre hem explicat el perquè del com, i vam recordar a aquesta plataforma que els tres anys de pròrroga forçosa de lloguer és gràcies a una esmena que havíem fet” ha afirmat Montaner.

Finalment en la resposta d’Habitatge Digne retreuen a Carine un possible oportunisme en personalitzar aquesta esmena i assenyala que fins i tot la ministra Marsol es va prendre més seriosament les propostes de la plataforma.