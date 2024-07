"Haig d'aprendre molt al costat de Joan-Enric Vives"

La Seu d'UrgellJosep-Lluís Serrano Pentinat (Tivissa, Tarragona, 1977) és el nou bisbe coadjutor d'Urgell i futur copríncep d'Andorra. El fins ara conseller de nunciatura en la Secció per als Assumptes Generals de la Secretaria d'Estat acompanyarà a Joan Enric Vives en el pasturatge de la diòcesi fins que el Papa accepti la renúncia d'aquest per edat, que ja ha presentat. Nomenat pel Papa Francesc el 12 de juliol, el diplomàtic es convertirà el 21 de setembre, data de la seva ordenació, en el bisbe més jove d'Espanya. El futur Copríncep ha donat una entrevista al mitjà digital cristià Vida Nueva Digital on parla del nou repte.

Com acull aquest encàrrec?

- Ho acullo amb esperit benedictí, és a dir amb obediència i pau, en comunió amb el Papa Francesc. Sabent escoltar per a acollir la voluntat de Déu al servei de la fraternitat i la comunitat a la qual soc enviat. El viu amb obertura i disponibilitat, sentint que hauré d'aprendre molt i que ara s'obre un camí de discipulat al costat de Vives.

On estava quan li va dir el nunci?

- Estava a Tivissa, el meu poble, concretament al carrer. Recordaré sempre la cantonada i la font que hi ha. En aquest instant un s'inunda d'una sensació de sorpresa i de responsabilitat davant una crida rebuda de part de l'Església.

Què s'emporta de la seva vida diplomàtica que ara pot aplicar com a pastor?

- El respecte per la diferents tradicions, cultures i pobles. Saber buscar punts d'unió per a conviure en pau com a bons veïns, procurar el bé de la comunitat internacional, així com la cooperació per a resoldre problemes, com afirma la Carta de l'ONU. I, sobretot, m'emporto l'ésser missioner de Jesús servint en les diferents esglésies locals i amb el seu desig d'universalitat, catolicitat, de comunió amb el Papa.

Dona vertigen l'encàrrec?

- El vertigen és un trastorn de l'equilibri intern de l'organisme, per exemple, el vertigen a les altures. Cal aprendre a viure prenent el pols de la realitat per a saber d'on venim i a on anem. Quan mirem des de baix la missió confiada la vivim des de la normalitat i sense marejos. Estic encara en fase de prendre consciència.

Com a diplomàtic ja té experiència. Serà més fàcil ser copríncep que bisbe?

- Intentaré conèixer i estimar a les persones, escoltar la seva cultura i la seva tradició i, per descomptat, caminant farem camí. A la base de tota confiança hi ha un pastor que es fia del seu ramat. El servei diplomàtic també és pastoral, ser portador d'un missatge en nom del Pontífex a tots els pobles.