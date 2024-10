Investigador assegura que el Principat serà més competitiu amb l'associació amb la UE

Andorra la Vella“És el teu àmbit natural, el que no és natural és que no siguis dins el mercat comú”. Aquesta és l’opinió de l’investigador principal del Real Instituto Elcano i professor al departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, Ignacio Molina, consultat per l’Agència de Notícies Andorrana (ANA) sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea. L’expert en qüestions de política europea assenyala que “entén” que hi hagi persones que siguin reticents a l’acord però remarca que el posicionament ‘proteccionista’ o de desconfiança està “condemnat al fracàs”. De fet, defensa que Andorra serà “més competitiva” en un entorn europeu que quedant-ne al marge.

En aquest sentit, remarca que “per a les empreses andorranes tenir accés a un mercat amb 450 milions de consumidors” és una gran oportunitat i les ha de fer més competitives però també destaca que això és “un càlcul” que els ciutadans hauran de fer posant a la balança si volen que el país sigui “competitiu” o si pel contrari és vol optar per una postura més “proteccionista”.

Oportunitats en el mercat interior

Davant el neguit expressat per algunes veus crítiques i que posen com a un dels arguments la pèrdua de sobirania, Molina assenyala que si bé és cert que “en algunes coses” on ara com ara hi ha “cert marge de llibertat regulatòria, se’t reduirà” ja que Andorra no serà “a la taula” dels 27 estats membres també exposa que hi ha “diferents maneres” que podrà “ser influent”. Així, explica que quan hi hagi una qüestió “realment sensible” la Comissió Europea ben segur que tindrà en compte Andorra i en aquest sentit apel·la a la via diplomàtica per intentar “convèncer” la comissió que sigui “sensible” a una determinada problemàtica. I una segona via és el fet que França i Espanya poden ajudar en aquestes negociacions. En aquest sentit, reivindica el pes que tenen els dos estats en el si de la Unió Europea i creu que és un punt a favor d’Andorra. A més, i quant a les reticències sobre el paper del tribunal europeu de justícia, on s’haurien de dirimir els conflictes entre Andorra i Europa, afirma amb contundència que “no és cert que sempre (faci sentències) a favor de la UE”.

“És millor que t’adonis de les oportunitats” que s’obren fent part del mercat comú, defensa Molina, que afegeix que d’aquesta manera el Principat podria “jugar a la lliga dels grans”. “Andorra no té res a perdre i la pregunta que cal que es faci és: ‘Volem ser majors d’edat? Confiem en nosaltres mateixos?’”, posa en relleu l’expert que també destaca que si el país “estant fora” ha aconseguit tancar un text on s’han tingut en compte les seves “preocupacions” què no pot aconseguir estant “a dins”. En aquest sentit, valora que la negociació ha estat “profitosa” precisament perquè Andorra ha sabut fer entendre les especificitats i la comissió ha tingut en compte “que és un país petit” i, per aquest motiu, “ha estat generosa” i creu que aquest mateix posicionament es tindrà en compte si Andorra aprova l’acord d’associació i s’integra al mercat comú. En aquest sentit, valora positivament aspectes com haver “mantingut” el monopoli de l’operador de telecomunicacions i l’elèctric o el sistema de quotes migratòries, la qual cosa, reitera, demostra una “certa generositat” per part europea.

Molina també reivindica, més enllà dels beneficis per al teixit empresarial del país, els punts forts que poden suposar per a Andorra l’acord d’associació, ja que ha de tenir efectes positius sobre “l’educació, la investigació i el desenvolupament”.

En tot cas, i qüestionat sobre què suposaria votar ‘no’ al referèndum, manifesta que no creu que Andorra “ho passés malament” però que cal tenir en compte les relacions amb Europa “es complicaria”.