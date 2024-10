Joan Ganyet, nou comissionat per l'Alt Pirineu i Andorra

Andorra la VellaL’exalcalde de la Seu d’Urgell Joan Ganyet i Solé ha estat nomenat per la Generalitat com a comissionat del govern català per a l’Alt Pirineu i Andorra. Es tracta d’un càrrec de nova creació. La funció fonamental serà la de representar l’executiu de Salvador Illa en els territoris de l’Alt Pirineu i en les relacions amb Andorra. Les tasques concretes encara no s’han fet públiques i s’haurà de determinar quines són les competències de Ganyet amb relació amb el Principat, especialment quan la Generalitat ja disposa d’una delegada a Andorra: Anna Vives. La delegació del govern català a Andorra va ser creada en la passada legislatura durant el mandat d’Esquerra Republicana.

És llicenciat en arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Ha participat en la redacció de l’estudi Política Territorial a l’Alt Pirineu (1980), encarregat per la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Ha estat membre d’Òmnium Cultural, dels Grups de l’Alt Pirineu (GAP), del Congrés de Cultura Catalana i de l’Ateneu de l’Alt Urgell.

A les eleccions municipals de 1979 fou escollit tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell (1979-1983). A les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980 fou elegit diputat per Lleida, i fou reelegit successivament a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1984, 1988, 1992 i 1995. Ha estat vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya.

A les eleccions municipals de 1983 fou elegit alcalde de la Seu d’Urgell, càrrec que va ocupar fins al 2003. També ha estat senador per la circumscripció de Lleida (2000-2002) elegit a la candidatura Entesa Catalana de Progrés. Va renunciar al càrrec el 3 de setembre de 2002, sent substituït per Josep Maria Batlle. Des d ellavors estava allunyat de la primera línia política.