Jordana anuncia que en el següent període de sessions es tindrà un primer text sobre el Registre de la Propietat

Andorra la VellaPer al president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, la intervenció del cap de Govern d'aquest dimecres incideix en una idea que la majoria parlamentària comparteix, la necessitat de "reequilibrar, reorientar i ordenar el creixement". I ha defensat que malgrat que les crítiques si avui en dia es pot parlar de creixement és perquè n'hi ha i ha reivindicat, en aquest sentit, les bones dades aconseguides amb els governs demòcrates. Jordana ha defensat que la llei òmnibus és "un complement al qual s'ha fet fins ara" i ha defensat "una decisió controvertida" però que defensen com és la dels pisos buits, ja que ha defensat que cal "clarificar la situació" en què es troben que pot ser una eina per pal·liar la manca d'habitatge. Aquesta i altres mesures, com dotar-se d'un parc públic de pisos de lloguer a preu assequible, han de servir per "aixecar les mesures intervencionistes".

El registre de la propietat, ha defensat, no és una solució en si tot i que ha admès que es vol tirar endavant i s'ha compromès que en el proper període de sessions es vol tenir enllestit un text per poder-lo compartir amb la resta de grups, els comuns i els professionals i ha aprofitat aquest esment dels comuns per demanar que hi hagi una major "implicació" de la corporacions comunals en la resolució del problema de l'habitatge i també dels propietaris privats.

El president dels demòcrates també ha apel·lat a la reforma de la llei d'ordenació del territori tot i que ha negat la visió negativa que ha dibuixat Concòrdia. Ha defensat que cal regular els models de construcció i d'ocupació del territori i que hi hagi garantia urbanística.

L'impuls a la inversió estrangera incidint en els sectors que puguin donar un alt valor afegit i la reforma de les pensions han estat altres dels temes als que s'ha referit Jordana. Quant a les pensions, ha defensat que en una primera etapa es podria plantejar increment de cotitzacions o topall per, en un segon estadi, atacar reformes més "estructurals".