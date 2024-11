Jordi Farràs afirma que el Coprincipat és incompatible amb l'avortament

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha condecorat, aquest dijous al migdia, amb la Creu dels Set Braços a l’exsíndic general Jordi Farràs Forné que va ostentar el càrrec durant l’anomenat Consell Constituent des de l’abril del 1992 fins al desembre del 1993. L’acte ha tingut lloc a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall en presència dels síndics generals, els presidents dels grups parlamentaris, el cap de Govern, membres del Consell de la Creu dels Set Braços, representants d’altres institucions i familiars de l’homenatjat.

Farràs va ser conseller general des de l’any 1986 fins a l’any 1993. En concret, va ser escollit per la parròquia d’Andorra la Vella, a les eleccions del desembre de 1985, repeteix al càrrec la legislatura del 1990 al 1992 que finalitza amb l’autodissolució del Consell General, i de nou és escollit conseller general l’abril de 1992.

El 22 d’abril d’aquell any va ser escollit síndic general amb el vot favorable dels 28 consellers generals presents. Ocupà el càrrec de síndic general al llarg de la legislatura constituent que finalitza el desembre del 1993, després d’haver aprovat la Constitució del Principat d’Andorra per unanimitat al Consell General i ser posteriorment ratificada pel poble andorrà en referèndum. El seu nom romandrà per sempre inscrit en les còpies originals de la Constitució.

Durant el discurs de condecoració, l'exsíndic guardonat ha fet al·lusió a la regulació de l'avortament. Tal com recull RTVA, s'ha mostrat taxatiu afirmant que "no es pot aconseguir de cap de les maneres que el copríncep episcopal, que representa abans que res l'església catòlica, convalidi el fet que es pugui avortar a Andorra".