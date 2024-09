Josep-Lluís Serrano, ordenat bisbe coadjutor

La Seu d'UrgellJosep-Lluís Serrano Pentinat ja és oficialment el bisbe coadjutor del bisbat d'Urgell i futur copríncep d'Andorra, un cop Joan-Enric Vives es jubili. Serrano Pentinat ha estat ordenat bisbe aquest dissabte en la celebració de l'ordenació episcopal que ha tingut lloc a la Catedral de Santa Maria d'Urgell.

La celebració eucarística ha estat presidida per Edgar Peña Parra, Substitut pels Afers Generals de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu; i concelebrada per l'arquebisbe-Bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives i Sicília; el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo; i el Nunci de la Santa Seu al Regne d'Espanya, Bernardito Auza. En l'ordenació hi ha assistit un gran nombre de prelats d'arreu de Catalunya, d'Espanya i d'altres punts on ha servit pastoralment Serrano. També hi han estat presents representants polítics de Catalunya i d'Andorra, com per exemple el president de la Generalitat, Salvador Illa; el cap de govern, Xavier Espot; o el síndic, Carles Ensenyat; així com els consellers generals i cònsols majors i menors.

Aquesta ha estat la primera ordenació que ha acollit el temple urgellenc des de fa més de cinquanta anys, quan el bisbe Joan Martí i Alanis va ser ordenat dia 31 de gener de 1971.