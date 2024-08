Judith Salazar avala Pere Baró com a candidat del PS a Cap de Govern

Andorra la VellaL'escenari electoral es troba amb un cert agitament després que Conxita Marsol posés damunt la taula la possibilitat de la convocatòria d'eleccions immediatament després del referèndum sobre l'acord amb la Unió Europea, previst per a mitjan de l'any vinent.

El Partit Socialdemòcrata, segons la presidenta del Grup Parlamentari, Judith Salazar té força clar que haurà d'anar en coalició en els propers comicis. Salazar ha indicat que el sistema electoral andorrà fa que si un partit va sol ho tingui molt difícil per guanyar.

Una coalició entre el PS i Concòrdia és el més probable en les generals, després de l'èxit en la llista comunal d'Andorra la Vella, però el que els socialdemòcrates tenen més clar és que, difícilment, aniran en solitari en les candidatures parroquials. Segons Salazar, "el sistema electoral ens obliga. Estem obligats a buscar coalicions per poder esdevenir alternativa. Si més no les dues darreres eleccions generals ja hem anat en coalició amb altres partits i intueixo que aquesta vegada no serà diferent.

En declaracions a ATV, Casal ha afirmat que Pere Baró, l'actual president del partit seria un bon candidat a Cap de Govern en els propers comicis. "Tot el meu suport perquè té el que ha de tenir que és esperança, capacitat de treball i voluntat de transformar la societat. Personalment crec que és un bon perfil." Ha afegit, però que es mantindrà el sistema d'elecció de candidat a través d'unes primàries.