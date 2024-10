La justícia tomba la petició d'anul·lar les comunals de Dolsa

OrdinoEnric Dolsa i Jordina Bringué, caps de la candidatura perdedora a les eleccions comunals del 2023, van impugnar el resultat a totes les instàncies judicials. Finalment, després de perdre totes les accions judicials, van presentar recurs al Tribunal Constitucional. Dolsa ja era el segon cop que portava a la Justícia la seva derrota d'acord amb teories de la conspiració sobre un canvi de vots judicials.

Segons Dolsa "igual que va succeir en les eleccions generals, en les darreres eleccions comunals del 17 de desembre del 2023 tampoc es va garantir la inviolabilitat de tots i cadascun dels vots judicials i dels vots per correu. Assenyala que en el moment del dipòsit dels vots no es va constatar la presència de cap batlle, ni els vots es van dipositar en una urna especial fins al dia de la jornada electoral". Considera que hi ha una conxorxa política on tot està amanit perquè ell perdi les eleccions.

Un recurs trampós

Els tribunals són molt durs amb Dolsa. Li retreu que confon els termes responsabilitat i competència respecte a la tasca dels batlles en les eleccions. Es recull que "no s'ha produït cap vulneració del dret al sufragi, perquè si els recurrents tenien sospites que el procés electoral s'estava desenvolupant de forma il·legal o estava vulnerant els seus drets, havien d'haver-lo impugnat com més aviat millor i no després de la proclamació dels resultats quan van saber que aquests eren desfavorables per a la seva candidatura". Per tant, és un recurs trampós impugnant un cop sap que ha perdut.

Dolsa basava la seva reclamació en la gent que li havia dit que l'havia votat. Aquest argument no ha tingut massa recorregut. El TC recorda a Dolsa que demanar les gravacions de tots els que han votat a la Batllia seria atemptar contra els seus drets. O la idea de comprovar les paperetes del vot judicial amb els sobres que les contenien no té cap sentit. Primer perquè les paperetes es destrueixen. Segon, i més important, perquè totes les paperetes són iguals. Si es pogués vincular una papereta amb un sobre es podria saber el que ha votat cadascú.