L'executiu demana la implicació dels bancs en un fons publicoprivat per a l'habitatge

Andorra la VellaEl Govern busca la implicació de les entitats bancàries amb la intenció que es pugui impulsar "una mena de fons publicoprivat que permeti aprofundir molt més en la rehabilitació o la compra d'habitatges a preu assequible tan destinats al lloguer com a la compra". De fet, aquest és un dels temes que l'executiu ja ha tractat amb els bancs així com de quina manera es pot "reconfigurar" el programa d'ajudes per a la compra del primer habitatge.

Precisament, aquest divendres passat l'executiu va mantenir una reunió amb els directors generals de les tres entitats bancàries i d'Andorran Banking per abordar aquestes qüestions i tal com ha posat en relleu el cap de Govern, Xavier Espot, la "reunió va ser molt positiva i els bancs van estendre la mà i van tenir una actitud proactiva" ja que ha recordat que la problemàtica de l'habitatge "no només afecta" les persones "més vulnerables" sinó que també suposa un problema de país, ja que les empreses veuen com els costa captar i retenir talent precisament pel cost de l'habitatge. En aquest sentit, ha manifestat que es veuen obligades a "pagar 20, 30 o un 40%" de salari més per captar personal i compensar el preu de l'habitatge. En aquest sentit, ha lamentat que això afecta la "competitivitat de les empreses" i ha remarcat que els bancs volen "ser part de la solució" en aquest problema. I com que es vol "avançar ràpidament i de manera resolutiva" l'executiu i les entitats s'han emplaçat de cara al mes de gener per poder dur a terme una reunió "més tècnica, més executiva" per poder ja "posar sobre la taula propostes concretes.

Quant a les ajudes en el marc del programa pe a la compra del primer habitatge, Espot ha reiterat que cal treballar per fer-lo "més atractiu" i que això pot ser més "fàcil" en un context de "tipus d'interès més moderat".

I sobre la proposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que una part del que es recapta en concepte d'inversió estrangera immobiliària es pugui destinar a un parc públic de compra, Espot ha valorat que "no és qüestió de recursos", ja que com que l'habitatge és "la màxima prioritat" de l'executiu aquests diners es podrien 'agafar' del que es recapta en inversió estrangera "o de qualsevol altre lloc".