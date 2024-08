L'exregidor de la Seu Òscar Ordeig entra oficialment al Govern d'Illa

La Seu d'UrgellEls 16 nous consellers del Govern presidit per Salvador Illa han pres possessió del seu càrrec aquest dilluns en un acte que s’ha dut a terme al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tal com recull Ràdio Seu. La cerimònia, que ha durat un quart d’hora, ha començat amb l’entrada del nou president i ‘El Cant de la Senyera’. Posteriorment, el nou secretari del Govern, Javier Villamayor, ha llegit el decret de nomenament, i els nous consellers han anat prometent el càrrec.

El primer a ser cridat ha estat el nou conseller de la Presidència, Albert Dalmau. L’han seguit la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero; la d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; el de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; la de Salut, Olga Pané; la d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó; la de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; el d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor; el d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; la de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; el d’Esports, Bernardo Álvarez; la de Cultura, Sònia Hernández, i el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

En el seu breu discurs, que ha durat uns cinc minuts, Illa ha “felicitat” els nous consellers, de qui ha destacat un “denominador comú” compartit: “Competència aprovada, trajectòries professionals acreditades, independència de criteri i valors comuns, socialdemòcrates i de l’humanisme cristià, els dos pilars de la construcció europea”. També n’ha subratllat la “vocació de servei públic”. El president català ha assegurat que “el nou Govern governarà per a tothom, que és el meu autèntic neguit i obsessió; treballarem de forma col·legiada per donar esperança a un poble de Catalunya amb voluntat de ser i conviure”.

Així mateix, Illa ha destacat el “context de canvi d’època, amb reptes, riscos i oportunitats” i ha defensat un projecte de “nació catalana” que “forma part d’una Espanya plurinacional i una Europa d’horitzó federal”. El dirigent socialista ha receptat “diàleg, anàlisi reflexiva i cerca de consensos com a mètodes per avançar i transformar”. De la mateixa manera, ha defensat la necessitat de “prendre decisions” per part del Govern, “no a la lleugera, però tampoc eternitzant les coses innecessàriament”.

D’altra banda, el nou president català ha remarcat la novetat que suposa la nova conselleria de Política Lingüística, fruit de l’acord amb ERC, “que subratlla la defensa de la llengua com a columna vertebral de la nació catalana”. Ha precisat que aquesta defensa “no va contra ningú” i ha agraït tant als republicans com els Comuns els acords tancats per a la seva investidura.

L’Himne Nacional de Catalunya ha posat punt final a l’acte i, en acabar, han començat els traspassos de carteres entre el Govern sortint i l’entrant.

Pel que fa al nou conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha rebut la cartera aquest dilluns a la tarda a la seu del departament, a la Gran Via de Barcelona. “Són 24 hores molt intenses”, ha reconegut Ordeig, que ha fet el traspàs a través del secretari general sortint d’Acció Climàtica, Josep Vidal, davant l’absència del fins ara conseller David Mascort.

Ordeig entoma el repte de calmar els ànims del primer sector, que ha protagonitzat les mobilitzacions més importants que es recorden dels darrers anys. Després de l’inici de protestes en diversos països de la UE per la greu situació de crisi que pateixen, agricultors i ramaders catalans també van començar a alçar la seva veu al febrer i, fugint de les tradicionals organitzacions agràries, es van constituir com a Revolta Pagesa. Ordeig, com a portaveu del PSC a la comissió d’Agricultura, ha estat molt crític amb la gestió de l’anterior conseller David Mascort. El primer que fa és recuperar el nom de la conselleria d’Agricultura i s’abandona així el d’Acció Climàtica que va implantar fa dues legislatures Teresa Jordà.