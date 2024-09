L’oposició d’estat de la UE pot impossibilitar el referèndum en els dos propers anys

Andorra la VellaEl referèndum sobre l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea té un futur complicat per un element que no es podia preveure durant la negociació. Diferents països, entre els quals es troben Holanda, Alemanya i Luxemburg (potencialment també Hongria), han manifestat discrepàncies amb el text final. I són temes diferents. Com a exemple, Holanda i Luxemburg no comparteixen el marc per al sector financer i demanen controls més durs si els bancs andorrans poden competir en l'àmbit mundial amb el 'label' de la UE per a fons, Sicavs...

A efectes pràctics hi ha tres escenaris possibles, segons fonts properes al cas. El primer és que la comissió convenci els països reticents de ratificar amb una sola signatura global el text. Això no afectaria el calendari, però és molt improbable perquè diferents països ja han manifestat molt clarament que volen canvis. I canvis de certa transcendència.

Referèndum penjat

El segon escenari passa perquè s'acabin modificant els punts de discrepància i una vegada tancat el nou text amb els canvis tot quedi ratificat amb la signatura única de la comissió. Aquesta situació obligaria a reobrir les negociacions perquè són temes importants. I, per tant, s'obre una finestra d'incertesa. El 2025 no hi hauria referèndum i el 2026 possiblement. Les negociacions es podrien allargar més o menys, però serien mesos i posteriorment s'hauria de tornar a començar la ronda explicativa, campanya comunicativa...

El tercer i pitjor escenari és que els estats reticents forcin que s'hagi d'aprovar país per país. Són 27. Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Espanya, França, Irlanda, Letònia, Luxemburg, Països Baixos, Suècia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Grècia, Malta, Polònia, República Txeca, Àustria, Xipre, Eslovènia, Finlàndia, Hongria, Itàlia, Lituània, Portugal i Romania.

Hi ha casos, com Bèlgica, on aquest tipus de text potser caldria que l'aprovessin parlaments locals. Comptat i debatut, esperar que 27 estats acabin ratificant el text, amb les polèmiques internes de cada país que puguin sorgir, obre la capsa de Pandora. A hores d'ara és impossible determinar quan podria acabar aquest procés i fer el referèndum al Principat.