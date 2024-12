L'oposició es posiciona pel 'Cas Wall Street Wolverine' i les "perroflautades"

Andorra la VellaEl grup parlamentari Andorra Endavant, encapçalat per Carine Montaner, ha expressat la seva oposició a l'agenda global de l'Agenda 2030, marcant la seva postura durant les eleccions de 2023.

Montaner ha criticat que les polítiques com el wokisme o l’intervencionisme generen polarització social, confusió i desequilibris, en comptes de promoure el respecte als drets individuals i els valors col·lectius.

Les polítiques relacionades amb qualsevol dogmatisme com en període covid o polítiques basades en el fanatisme o l’extremisme en terme de gènere i del wokisme fomenten la polarització ” Carine Montaner Presidenta d'Andorra Endavant

La presidenta d'Andorra Endavant també ha criticat que en lloc d’introduir-se el wokisme a les escoles, s’hauria d’ensenyar als joves a ser feliç, ensenyar la tolerància, la resiliència, a gestionar la seva salut, les seves emocions, a tenir esperit crític. També, l’educació financera per ajudar-los a tenir èxit i ser feliços en la vida, "allunyant-se de doctrines que fomenten la polarització social".

Les declaracions del youtuber resident Víctor Domínguez, conegut com a Wall Street Wolverine, que amenaçava amb marxar d'Andorra per les "perroflautades" i l’acord amb la UE, han posat en el centre del debat el model de política interna d'Andorra.

Domínguez va expressar el seu desacord amb les crítiques a l'Andorra Economic Forum i va afegir que les polítiques “woke” i l'acord amb la UE eren algunes de les raons per considerar la seva marxa.

Per la seva banda, Cerni Escalé, líder de Concòrdia, va coincidir amb Domínguez en les seves crítiques a l'acord amb la UE, mentre que Pere Baró, president del PS, va convidar tots els youtubers a seguir les passes de Wall Street Wolverine i marxar d'Andorra si no estaven d'acord amb les polítiques actuals del país. Montaner, des d'Andorra Endavant, ha apostat per una postura més centrada en la sobirania nacional i l'equilibri entre els drets individuals i els valors compartits.