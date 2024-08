Liberals no es dissoldrà tot i obtenir menys de l'1% de la intenció de vot

Andorra la VellaEl desastrós resultat en intenció de vot que van obtenir els liberals en l'última enquesta política no comportarà la dissolució de la formació. El partit recollia només un 0,7% en intenció de vot col·locant-se fins i tot per sota de la seva escissió, Acció, que tampoc arriba a l'1%. Amb aquest escenari, els liberals havien de fer una reflexió i han optat per mantenir el partit. Saben que les perspectives no són gens favorables, però consideren que representen una ideologia que té un espai polític a Andorra.

Segons la presidenta de Liberals, Cristina Rico, "també tenim persones que estan dintre del partit o simpatitzants que una mica el que ens demanen és que nosaltres representem una ideologia. Som un partit amb una ideologia, que té una llarga trajectòria i realment es fa difícil desaparèixer. Perquè també és cert que a la democràcia com més opcions tens, més plural ets. I crec que és un esforç que, entre tots, hauríem de fer". I ha afegit en declaracions a Andorra Televisió que "potser el que ens falta és, més que aquesta reflexió intel·lectual i de concepte, ens falta comunicar-ho millor. Ens falta presència a les xarxes, poder de convocatòria. És això el que més ens falta. Comunicació i màrqueting. I és, sobretot, amb el que treballarem".