Lleuger descens dels alumnes a Andorra, amb possibles increments per l'arribada de temporers

Andorra la VellaEl curs escolar ha arrencat amb una xifra d'alumnes molt similar a les del darrer curs. Enguany hi ha un total d'11.352 estudiants, pel qual representa una caiguda del 0,04% en comparació amb les xifres del curs 2023-24, que van ser d'11.356.

De totes maneres, les dades poden variar perquè amb l'arribada de temporers per la temporada d'hivern, des del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats no descarten que puguin incrementar les xifres d'escolarització. Des del Govern no saben quants alumnes nous poden aterrar en els sistemes educatius del país, però asseguren que se'ls atendrà i que estan preparats per fer-ho.