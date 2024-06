Mala maror política per l'Aldi i el BonPreu de la Seu

La Seu d'UrgellL'obertura dels dos nous supermercats Aldi i BonPreu Esclat a la sortida de la Seu d'Urgell continua generant mala maror política. Tots els grups tenen clar que tindran un fort impacte en el petit comerç, comptant que el Mercadona també està en funcionament.

L'exalcalde d'Esquerra Republicana Francesc Viaplana va explicar que quan ell era alcalde i es va planificar el desenvolupament del sector SUD-1, l'equip de govern va encarregar llavors dos estudis jurídics per saber si s'hi podia impedir la construcció d'aquests nous centres comercials. I la resposta va ser en tots dos casos que, en cas de denegar-ho, el consistori hauria hagut de pagar als propietaris dels terrenys una elevada indemnització, que s'enfilaria fins als 3 milions d'euros.

Viaplana, segons recull Ràdio Seu, també ha recordat que la inclusió d'aquesta àrea de comerç en el planejament ja s'havia aprovat l'any 2002, sota govern de Progrés, liderat pel Partit Socialista. I hi afegeix que per tot plegat es va descartar les hipotètiques vies per revocar el permís, tenint en compte que la indemnització hauria tingut un cost molt alt per a les arques municipals i que, d'altra banda, la redefinició que s'ha fet al sector ha permès disposar del terreny necessari perquè la Generalitat construeixi el reivindicat Hospital Comarcal, alhora que s'ha reduït la superfície comercial que es preveia anys enrere.