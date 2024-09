Marsol defensa que "no es pot governar per l'interès particular"

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha reafirmat el compromís del Govern amb l’interès general durant la seva intervenció al programa Fent números de Ràdio Nacional d’Andorra (RNA). Marsol ha respost a les crítiques del sector immobiliari i dels constructors, que han expressat la seva oposició a la Llei Òmnibus, assegurant que la prioritat de l’Executiu és garantir l’accés a habitatges de lloguer a preus assequibles.

En paraules de la ministra, “No és fàcil. Nosaltres, com diu el cap de Govern i estic plenament d’acord amb ell, hem de governar per l’interès general, no podem governar per l’interès particular tot i que el país creix amb l’esforç de tots, dels particulars també, però l’interès general és fer aflorar pisos de lloguer a preu assequible al mercat i aquesta és la nostra fita”.

Marsol també va aprofitar l’entrevista per abordar la necessitat d’incrementar les pensions més baixes, en línia amb l’augment del salari mínim, que es preveu que pujarà entre un 4% i un 5%. “Les pensions més baixes s’incrementen d’acord amb el salari mínim. Si el salari mínim s’incrementa un 4% o un 5%, aquestes pensions s’incrementaran una mica més que un 0,5%”, ha afegit la ministra.