Miñana avisa que si el comitè mixt no es posa d'acord" l'última paraula la té la justícia europea"

Andorra la VellaEl comitè mixt de l'acord d'associació amb Europa ha generat discrepàncies durant la conferència 'Dues visions sobre l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea', que ha organitzat l'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI).

Els dos ponents que han participat en aquest acte, que tenia per objectiu mostrar les dues posicions sobre adherir-se al mercat europeu, han mostrat diversitat d'opinions sobre qui tindrà l'última paraula en cas que s'hagin de renegociar serrells o directrius del text un cop entri en funcionament.

L'excap de Govern Jaume Bartumeu defensa que els representants europeus i andorrans podran arribar a un consens i resoldre les directrius que entrin en conflicte, mentre que el notari Joan Carles Rodríguez Miñana afirma que l'última paraula la tindrà el tribunal de justícia europeu i serà aquest òrgan qui acabarà imposant la seva voluntat.

El debat s'ha constituït gràcies a la pregunta d'un dels espectadors que ha presenciat el col·loqui en els cinemes Illa Carlemany. I és que la proposta contemplava que cada conferenciant expliqués la seva posició i el motiu, però com que tots dos han respectat el temps que disposaven, l'organització ha obert torn de preguntes.

"Vaig presidir l'acord mixt comercial i vam resoldre serrells que havien sortit, vam arribar a un consens entre Europa i Andorra", ha explicat l'excap de Govern Jaume Bartumeu, qui ha afegit que està convençut que els representants andorrans com també els europeus d'aquest comitè es posaran d'acord per resoldre qualsevol qüestió.

"No soc tan optimista", ha contestat el notari Joan Carles Rodríguez Miñana. "La darrera paraula no la té Andorra, és cert que el comitè és paritari, però si no ens posem d'acord l'última paraula la té la justícia europea", ha declarat.

A continuació Bartumeu ha exposat que hi ha informes d'assessors belgues sobre la jurisprudència pel qual la "no necessàriament les sentències són a favor de la Comissió Europea". En aquest sentit, l'excap de Govern ha esmentat que no creu que el "tribunal anirà en contra d'Andorra".

Un aspecte que Miñana ha volgut contradir posant un exemple d'un cas que va transcórrer a Itàlia, en què es va acabar aplicant el dret europeu en comptes del nacional perquè el cas afectava un ciutadà europeu. Finalment, Bartumeu ha respost que nosaltres no "serem mai un país estat membre" i que el tribunal haurà de tenir en compte l'article 8 del Tractat de Lisboa, on es recull que cal tenir en compte les particularitats i les característiques "dels petits estats", ha assegurat el polític.

Miñana ha encetat la conferència explicant els desavantatges que comportarà l'acord d'associació. Entre algunes de les qüestions, ha detallat que desapareixeran les proves sanitàries a què s'han de sotmetre als immigrants per entrar a residir al país o que caurà la seguretat perquè es demanaran els antecedents penals d'un treballador només "en casos excepcionals" i això no suposarà cap "limitació de residència a Andorra", ha comentat el notari.

També ha mencionat que l'acord permetrà que qualsevol ciutadà de la Unió Europea "tindrà dret a residència encara que no tingui feina" sempre que estigui inscrit al registre d'ocupació, que s'haurà de crear. "No el podrem expulsar encara que no treballi. Qui paga aquest senyor?", ha afirmat.

Bartumeu ha agafat el relleu mostrant-se a favor del 'sí' de l'acord. "El resultat global de la negociació podria ser millor, ara bé, és un acord que permet a Andorra evolucionar dins del mercat europeu, jo crec que hem de defensar l'acord", ha manifestat l'excap de Govern, que ha agregat: "Andorra no pot girar-se d'esquena a Europa". El polític ha defensat que l'acord no portarà delinqüents i ha anunciat que els extracomunitaris hauran de passar pel mateix sistema que hi ha implementat actualment. Sobre això, Bartumeu ha explicat que hi ha molta desinformació i ha criticat alguns polítics perquè "hi ha gent que utilitza l'acord per fer campanya electoral i ens hi estem jugant el futur de les nostres generacions", ha etzibat.