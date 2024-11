Miñana i Bartumeu fan un debat cara a cara sobre l'acord amb la UE

Andorra la VellaL’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) ha organitzat un debat cara a cara sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea entre Jaume Bartumeu i Joan Carles Rodríguez Miñana. L’excap de Govern i advocat i el notari són dos dels personatges públics que més contundentment s’han manifestat a favor (Bartumeu) i en contra (Miñana) sobre el posicionament respecte al referèndum.

El debat tindrà lloc a una de les sales dels cinemes Illa Carlemany d’Escaldes-Engordany. Serà el 3 de desembre a les 12:30 hores i l’entrada serà lliure. Joan Carles Rodríguez Miñana ha esdevingut possiblement el principal opositor a l’acord a través de les xarxes i ha mantingut diferents polèmiques amb defensors del vot favorable al text.

Favorable, però crític

Jaume Bartumeu ha estat un dels polítics que més s’ha mullat en defensa del text i ha participat com a observador del grup negociador d’Andorra. Bartumeu és clarament favorable, però ha mostrat certa disconformitat sobre alguns aspectes de la negociació i ha estat especialment crític amb la figura de Landry Riba com a cap de l’equip negociador andorrà.

Aquest és un dels debats sobre l’acord en les setmanes vinents, ja que hi ha altres programats com l’organitzat pels economistes on també hi haurà el notari Joan Carles Rodríguez Miñana.