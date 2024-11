Missatges per rememorar Toni Martí

Andorra la Vella"Toni, avui fa un any que ens vas deixar i encara em costa acceptar-ho. Vas ser molt més que un amic. Em sento afortunat d’haver compartit amb tu tants moments i confidències. Andorra mai no oblidarà tot el que vas fer per ella. Sempre et portaré al cor amic meu".

Aquest és l'emotiu missatge de Pere Moles en l'aniversari de la mort de l'excap de Govern, exconseller i excònsol d'Escaldes Antoni Martí Petit. Va patir una aturada cardiorespiratòria en el seu domicili i, tot i que va ser traslladat a l'Hospital, els equips sanitaris no van poder salvar-li la vida. Tenia 60 anys. S'han fet públics diferents missatges a través de les xarxes socials.

"No cal cap data especial per recordar algú. Però si es tracta d’una persona que forma part de la història del país, els aniversaris esdevenen moments de records col·lectius. Avui fa un any que ens va deixar el Toni Marti, el Cap, l’amic. El trobo a faltar". Aquest és el de Jordi Cinca.

Antoni Martí Petit, nascut a Escaldes-Engordany el 10 de novembre de 1963, va ser cap de Govern del Principat d'Andorra del 2011 al 2019. Va liderar la coalició de centredreta Demòcrates per Andorra (DA), que va guanyar les eleccions al Consell General el 2011. Els comicis del 2015 va ser reelegit per a un nou i últim mandat. Durant la seva etapa al capdavant de l’Executiu es va culminar el procés d’obertura econòmica, i d’homologació i transparència internacional del país.

Petit havia entrat com a conseller general del Partit Liberal el desembre del 1993, amb només 30 anys i guanyant la territorial d'Escaldes amb Estanislau Sangrà. Va ser president del grup parlamentari liberal, però va deixar el partit el 2003 per presentar-se a les eleccions comunals d'Escaldes. Va vèncer en dues ocasions i va deixar el consolat el 2011 per presentar-se a Cap de Govern. A la seva carrera política de 30 anys va guanyar tots els comicis als quals es va presentar.