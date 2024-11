Montaner acusa Espot de fer "política de la por" amb l'Acord

Andorra la VellaLa presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha llançat noves crítiques contra el cap de Govern, Xavier Espot, acusant-lo de liderar el debat sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europea des de la por i el dogmatisme. Montaner considera que "des de Demòcrates es parla amb un dogmatisme que no permet un debat just", i denuncia una actitud que impedeix la pluralitat de veus en aquesta qüestió clau per al futur del país.

Crítiques als assessors de l'oposició

La presidenta ha destacat el que considera una estratègia sistemàtica del Govern per desautoritzar els assessors de l'oposició. En concret, ha recordat les crítiques d'Espot cap a Benoît Le Bret, assessor d'Andorra Endavant i membre del gabinet Gide, amb una destacada trajectòria a la Comissió Europea. “Govern està acostumat a criticar els assessors de l'oposició sense respectar la seva experiència”, ha afirmat Montaner.

En paral·lel, Concòrdia ha anunciat un acte públic per al dilluns, 2 de desembre, a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany. L’objectiu és presentar el seu posicionament sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, en el marc d’una sèrie de conferències que abordaran diferents aspectes del tractat.

L’acte comptarà amb la participació de Miquel Puig, doctor en Ciències Econòmiques i expert en polítiques europees, qui analitzarà el model econòmic derivat de l’Acord. Puig, amb experiència acadèmica al MIT i Harvard i amb una trajectòria com a responsable de fons europeus per a la Generalitat de Catalunya, ha assessorat Concòrdia per avaluar les implicacions del tractat.

De fet, Concòrdia disposa d'un equip d’assessors jurídics de renom, entre els quals es troben Takis Tridimas i Andrea Ott, per aprofundir en les implicacions legals de l’Acord d’Associació.

Comparacions amb Mònaco

En el marc del debat, Montaner ha remarcat que els diputats de Mònaco li han traslladat que la situació del seu país amb la UE no és tan crítica com s'intenta fer creure a Andorra. Segons Montaner, "a Andorra es fan creure coses que no són". Tot i que Mònaco ha experimentat problemes financers puntuals derivats del tractat, La consellera assegura que no es tracta d'una situació de "tot o res".

"Monopoli del pensament"

Montaner ha conclòs que "el senyor Espot governa des del dogmatisme" i ha denunciat el que considera un intent de monopolitzar el pensament polític al país. "Sembla que a casa Demòcrates tinguin el monopoli del pensament. L'oposició també fa la seva feina", ha afirmat.