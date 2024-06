Montaner afirma que l'Acord amb Europa no és un "tot o res"

Andorra la VellaCarine Montaner, líder d’Andorra Endavant, ha reafirmat la seva oposició a l’acord d’associació amb la Unió Europea durant una intervenció al Consell General. Montaner ha defensat que existeix un “altre camí” que permet la diversificació econòmica sense necessitat del conveni.

AE ha presentat la seva proposta per abordar la problemàtica de l’habitatge, incloent-hi exempcions fiscals per als propietaris de pisos de lloguer, la lluita contra les empreses pantalla, la regulació del mercat turístic i la facilitació de l’accés a la compra d’immobles pels residents.

Montaner ha criticat el Govern per desqualificar l’informe del bufet Gide, que sustenta la seva oposició a l’acord. Ha insistit que hi ha alternatives viables a la rúbrica del conveni, rebutjant la idea que “amb la UE no és tot o res“. Segons Montaner, Andorra podria continuar adoptant directives europees gradualment, com ha fet fins ara.

En qüestions d’habitatge, ha criticat les polítiques del Govern, que considera “pedaços sense dades” i que han empitjorat la situació. Ha advertit dels perills de les mesures intervencionistes que podrien provocar la venda massiva de pisos per part dels propietaris. La seva proposta inclou incentius fiscals, regulació adequada dels pisos turístics i facilitació de l’accés a la propietat per als residents.

En sanitat, Montaner ha demanat un referèndum sobre la via preferent, argumentant que ha augmentat la despesa i retardat l’accés dels pacients als especialistes. També ha defensat la necessitat de modificar la història clínica compartida i de reformar profundament el SAAS, lamentant que el canvi de lideratge no ha resolt els problemes existents.