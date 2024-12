Montaner alerta del risc d'una pujada d'impostos si governen Concòrdia i PS

Andorra la VellaLa líder d'Andorra Endavant Carine Montaner ha fet públic un 'avís' sobre que un potencial govern futur de coalició entre Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata significaria un augment d'impostos. La laurediana ha posat la comparativa de Concòrdia i el PS respecte a Andorra Endavant que no faria cap increment impositiu.

Montaner ha destacat, replicant una intervenció al Consell General, que Andorra Endavant ni apujarà els impostos. Marca així una important diferència amb els altres dos partits d'oposició que se situen a l'esquerra, mentre que la formació de Montaner quedaria teòricament a la dreta de l'actual majoria.

L'argumentació fonamental de La política laurediana se centra en què un augment d'impostos acabaria "ofegant a les empreses", que "sense empreses no hi ha treballadors i no hi ha recaptació fiscal". Ha destacat que el PS veu la situació d'una altra manera, "però l'economia és tossuda i sense empreses no hi ha treballadors".