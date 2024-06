Montaner declara que "no podia tancar els ulls" una vegada va veure el sou de Costa

Andorra la VellaEl judici a CarineMontaner per revelació de secrets ha arrencat aquest dimarts al matí amb les declaracions de l'acusada i de l'exconseller general Ferran Costa. Montaner ha posat en relleu que "mai" ha volgut "fer declaracions contra el senyor Ferran Costa" i també ha declarat que "lamenta el rebombori mediàtic" que hi ha hagut al voltant del cas del salari de Costa. Ha manifestat que quan per error va rebre els fulls de la CASS en què constava el sou de Costa el que no podia fer era "tancar els ulls". I ha destacat, tant a preguntes de la fiscalia com de la seva defensa, que estava "indignada" quan va poder veure a través d'aquesta documentació que Costa rebia no només el sou com a president de grup sinó un complement i també les dietes.