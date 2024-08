Montaner diu que si guanya el 'no' al referèndum s'han de convocar eleccions

Andorra la VellaLa líder d'Andorra Endavant, CarineMontaner, ha afirmat que si el 'no' venç en el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea, s'han de convocar eleccions perquè "voldrà dir que els electors no estan d'acord amb el model dels demòcrates". Considera que en cas que no es dissolgui el Consell General s'hauria de presentar una moció de censura o l'executiu hauria de sotmetre's a una qüestió de confiança.

Montaner ha assegurat que Andorra Endavant està preparat per presentar-se a les pròximes eleccions generals, siguin el 2025 o el 2027. I ha anunciat que els companys de la formació li han demanat que sigui la cap de llista. Montaner ha acceptat i serà la candidata a Cap de Govern per Andorra Endavant en els pròxims comicis.