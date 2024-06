Montaner es mostra sorpresa pel rol del fiscal general al seu cas

Andorra la Vella"M'ha sorprès que amb tot el que s'ha dit hagi mantingut el seu posicionament, m'ha sorprès moltíssim". Amb aquestes paraules valorava la consellera general Carine Montaner, a l'acabament del judici contra ella per revelació de secrets, el fet que la fiscalia hagi mantingut l'acusació i la petició de pena de dos anys de presó i dos d'inhabilitació. I també ha mostrat la seva sorpresa pel fet que qui hagi assumit el rol de l'acusació pública durant el judici hagi estat el fiscal general, Xavier Sopena, ja que ha recordat el "vincle" que té amb Demòcrates, partit amb el qual va concórrer a les eleccions nacionals. "Parlem de separació de poders, però hem de veure que també hi ha un vincle polític entre aquesta persona i Demòcrates", ha subratllat Montaner, que ha manifestat que tenint en compte aquest aspecte i les proves que s'han pogut veure durant el judici "a nivell d'imatge de la fiscalia" hagués estat més encertat que hagués "rectificat" i retirat l'acusació.

De fet, la consellera ha respost, a preguntes dels mitjans de comunicació, que va ser el fiscal adjunt Borja Aguado el que va intervenir durant la instrucció de la causa i que, per tant, "pensaven" que seria ell el que intervindria en la vista oral al davant del Tribunal Superior. "Ens ha sorprès", ha emfasitzat.

La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant ha remarcat que durant la vista s'han donat un seguit d'elements que haurien de portar a la seva absolució, el primer dels quals el fet que l'article 142 del reglament del Consell General del 2019 (i, per tant, vigent quan es van produir els fets) dictamini que el Consell ha de fer públics els salaris dels consellers generals. "Que no s'hagi publicitat és una altra cosa", ha remarcat, incidint també en el codi de conducta dels consellers, "les ganes que hi havia en l'àmbit polític de canviar el reglament del Consell General" i que els testimonis hagin posat en relleu la "preocupació pels diners públics" i que ella no tingués la informació de manera il·lícita sinó que va ser una documentació que li va ser lliurada per error. Tot això plegat, ha incidit, ha de portar a què no sigui condemnada.

Si no fos així, ja ha avançat que apel·laran i en el cas que fos condemnada i inhabilitada en sentència ferma ha manifestat que Andorra Endavant és un "partit resilient" i que ella es deu "als ciutadans i al partit" i que, per tant, "encara que se m'elimini de la primera línia política, estaré al darrere per fer feina, això que ningú en tingui cap dubte". De fet, ha puntualitzat que la formació té diferents escenaris sobre la taula pel que pogués passar després de la resolució judicial.

Montaner ha defensat que si va decidir actuar com ho va fer, posant en coneixement dels polítics el cas de Ferran Costa, va ser "per acotar la utilització dels diners públics" i perquè hi hagués una rectificació del reglament del Consell, ja que al redactat del 2019 hi havia "un buit legal", que "justament permet als grups parlamentaris disposar dels diners com volen". Ha defensat que "s'ha de tenir una graella dels consellers, que han de cobrar directament del Consell General i no pas amb la dotació del seu grup", "cosa que s'ha fet aquesta legislatura, però amb un acte de la junta de presidents i això vol dir que cada legislatura farem el mateix, discutirem el mateix", ha lamentat, tot defensat que "s'ha de canviar el reglament del Consell General per tal que es posi negre sobre blanc" que els consellers han de cobrar del parlament i que no poden "cobrar de cap de les maneres de la dotació del seu grup parlamentari".