Montaner és la política més coneguda després d'Espot

Andorra la VellaUna de les preguntes que s'ha plantejat als enquestats per Andorra Recerca i Innovació a l'hora d'elaborar l'enquesta política és com de coneguts els resulten els principals líders polítics d'Andorra. El més conegut és Xavier Espot, l'actual cap de Govern, amb un percentatge del 98,7% de les persones que el coneixen. La segona posició l'ocupa Carine Montaner, la líder d'Andorra Endavant, amb el 91%, força lluny de Cerni Escalé, el dirigent de Concòrdia, amb el 78,1%. L'única personalitat política a la qual es desconeix més que es coneix és Cristina Rico, la líder dels Liberals, ja que la coneixen un 33,5% dels enquestats enfront del 66,5%, que no.