Montaner vol que s'expedienti la fiscal Silvestre pel cas CBD

Andorra la VellaLa presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant Carine Montaner ha anunciat que presentarà avui una carta al Consell Superior de la Justícia on insta que es faci un expedient a la fiscal Patrícia Silvestre per la seva actuació en el judici del CBD. Silvestre va acusar tant Montaner com al Raonador del ciutadà Xavier Cañada d'interferir en la separació de poders. La fiscal va dir que la llei que havia presentat Andorra Endavant per legalitzar el CBD mentre encara no s'havia celebrat el judici era "una còpia barata d'internet".

En la carta al Consell Superior, Montaner invoca l’Acord del 22-5-2024 del Consell Superior de la Justícia, d’aprovació del Reglament del Codi ètic de conducta judicial. En l'article 2 es recull que "aquest Codi s’aplica, sense excepció, a tot el personal implicat en l’administració de la justícia, adaptat a les característiques de cada col·lectiu (...) Als membres de la carrera judicial i fiscal". Això significa que la fiscal està inclosa dins de les persones que estan obligades a complir el codi ètic.

Neutralitat política

També fa referència a l'article 3 en què s'indica que "el comportament dels agents implicats en l’administració de la justícia ha d’estar regit pels valors de neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència". Montaner destaca que els posicionaments de Silvestre en el judici vulneren la major part de principis que aquí es recullen. Cal recordar que els ataca de la fiscal a un grup del Consell General o al Raonador la posen en el punt de mira per potencial vulneració de la neutralitat política, la imparcialitat, la correcció i la independència.

La consellera laurediana s'ha mostrat sorpresa perquè el codi ètic reculli les obligacions, però no fixi sancions per aquells que les incompleixen. Aquesta circumstància ha fet que en la carta no pugui demanar sancions, ja que no estan recollides. Espera, però que el Consell Superior actuï en conseqüència.