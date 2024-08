"La neutralitat andorrana havia quedat desfasada"

Prada de ConflentLa ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha defensat el multilateralisme com a eina per fer front als grans reptes del moment, que ha remarcat que "no podem obviar que tenen una dimensió global". En aquest sentit, ha defensat l'interès per a Andorra "d'integrar-se eficaçment en els sistemes d'acció internacional, de regulació i de bon govern mundial, en la cooperació al desenvolupament, en una paraula, en el multilateralisme que suposa acomodaments entre interessos diferents".

Més enllà dels compromisos internacionals en àmbits com el mediambiental, Tor ha defensat, en la seva intervenció a la Diada d'Andorra a Prada de Conflent, que "Andorra no pot deixar de contribuir al respecte del dret internacional que és un dels factors essencials de l'assoliment de la pau al món". En aquest sentit, ha recordat que la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna "ha posat fi a una concepció de la 'neutralitat' andorrana que havia quedat desfasada i ja no era aplicable als reptes actuals" i en aquest sentit ha reivindicat que "Andorra no podia quedar-se al marge del sistema de mesures i sancions contra Rússia aplicades per la comunitat internacional".