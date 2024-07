Nomenen Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor

La Seu d'UrgellEl prevere Josep-Lluís Serrano Pentinat ha estat nomenat com a bisbe coadjutor d'Urgell amb dret a la successió de Joan-Enric Vives. Serrano és actualment conseller de la Nunciatura al servei de la secretaria d'Estat del papa Francesc, que ha fet la designació. Malgrat aquest nomenament, cal destacar que l'arquebisbe Joan-Enric Vives continuarà sent el bisbe diocesà d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra fins que es produeixi el seu cessament per jubilació. Mentre aquesta jubilació no es dona, Serrano treballarà, al costat de Vives, per conèixer el Bisbat d'Urgell així com el funcionament de les institucions del Principat ja que tal com es remarca, en serà el copríncep. “Josep Lluis Serrano ha compaginat estar en el nucli del govern de l’església universal i alhora als pobles dels seus bisbats d’origen, que estima molt. Ja diu moltes coses d’aquest bon secerdot que avui ens arriba”, ha valorat Vives en la roda de premsa en què s'ha fet l'anunci del nomenament.

Sobre la seva jubilació, Vives ha manifestat que aquest 2024 farà 75 anys "rdat en què els bisbes són pregats que posin el càrrec a disposició i aixi ho farè jo quan arribi el moment. No sabem quant de temps més estaré. Dependrà del que sant pare cregui oportú", ha remarcat.