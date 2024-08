Només el 30% dels europeus confien en els seus governs nacionals

Andorra la VellaL'Associació de Peruans denuncia que l'afer dels treballadors que van ser enganyats quan van arribar al Principat encara no s'ha solucionat i que les promeses del Govern i la mediació del consolat peruà no han obtingut resultats, tal com recull RTVA. Lorenzo Castillo, president de l'associació, assegura que els afectats han estat estafats perquè pagaven unes quantitats per signar un contracte en el qual es garantia una feina a Andorra i després no era així. A més, lamenten que la promesa de l'executiu d'agilitzar els tràmits d'Immigració per regular la seva situació i poder treballar no s'ha complit.