La nova formació de dretes, a prop de 'fundar-se'

Andorra la VellaEl partit de dretes que impulsen una trentena de persones de les set parròquies està començant a agafar forma. Els participants en els dinars que periòdicament ha convocat Josep Duró han avançat en la definició dels punts que han d’esdevenir el decàleg fundacional d’un moviment que s’autodefineix com a “conservador que busca la prosperitat per a Andorra”, segons va indicar fonts de la formació.

El grup té com a primer gran pas una trobada prevista per al sis de novembre. No és definitiva, però serà al voltant d’aquest dia. Serà un dinar a la Massana (Rutllan) o Ordino (Coma) on s’augura una important assistència perquè una part dels membres no ha estat present en totes les trobades. De les dues versions inicials del decàleg fundacional s’ha de passar a la que podria ser definitiva. En cas que s’aprovi, el moviment haurà fet el salt més important fins a la data per esdevenir finalment una formació política que aspira a tenir comitès a les set parròquies.

El col·lectiu es considera gent que majoritàriament, excepte la part laurediana, podien ser propers als demòcrates, però que discrepen del tarannà de Govern en aquesta legislatura. Creuen que el gir “a l’esquerra” de l’executiu ha decebut tant a una part important dels seus votants com a col·lectius professionals. I recorden que ja s’han fet públics diferents manifests contra les polítiques de Govern, especialment en tot el que envolta a habitatge, construcció, terrenys o inversió estrangera. En el tema cabdal de l’acord amb la UE encara no hi ha un posicionament definit i és possible que no hi sigui perquè dins del col·lectiu hi ha gent a favor i en contra.