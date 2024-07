El pacte de Salut comportarà millores en l'atenció domiciliària i en la infraestructura

Andorra la VellaLa ministra de Salut, Helena Mas, ha detallat aquest dilluns en el marc de la roda de premsa posterior a la signatura del pacte de Salut -en el qual s'hi han adherit un total de 39 actors entre associacions, entitats i col·legis professionals- els sis projectes legislatius que es portaran a terme durant aquesta legislatura. "El projecte de l'OMS del control del tabac, el projecte de la llei d'ordenació farmacèutica, el projecte de l'oblit sanitari i una petita modificació de la llei professions titulades per tal d'actualitzar-la. La llei del SAAS i la llei del medicament es deixaran per a l'any vinent" ha detallat la titular de la cartera de Salut.

De fet, Mas s'ha mostrat satisfeta per poder procedir a la signatura del pacte, que, com ha destacat "és per la sostenibilitat i l'eficiència del sistema sanitari". "És un dia important perquè hem aconseguit el compromís de fins a 39 actors de salut del Principat al voltant d'una mateixa idea i d'un full de ruta. Això ens indica que podrem anar treballant i superant els diferents reptes que ens proposa la salut i la nostra societat" ha subratllat, Mas, que ha definit el gest d'aquest dilluns com un "tret de sortida".

La ministra de Salut també ha fet referència als actors que, per ara, no han decidit sumar-se al pacte nacional. "Nosaltres esperem i desitgem que tant aquells partits polítics com aquelles associacions que avui encara no s'han sumat amb aquest pacte ho puguin fer en els propers dies" ha comentat, Mas, tot anunciant que els tres col·legis professionals absents per motius diversos són el Col·legi de Fisioterapeutes, el Col·legi de Podòlegs i el Col·legi de Logopedes, que està pendent de modificar un procediment dins la via preferent. "El Col·legi de Fisioterapeutes ens va demanar que expliquéssim el paper fonamental de la fisioteràpia en l'apartat de prevenció i promoció. El Col·legi de Logopedes està en procés de modificar un procediment dins la via preferent. Finalment, el Col·legi de Podòlegs està reflexionant sobre la seva participació" ha explicat, Mas.

Pel que fa als principals reptes d'aquest pacte d'estat, Mas ha mencionat el desafiament de l'envelliment, la cronicitat, les noves tecnologies i la salut mental com a especialment importants. "Tot i això, hem posat l'accent en quatre grans pilars que cal treballar: la promoció i la prevenció de la salut i les malalties, l'assistència sanitària, la sostenibilitat del sistema i la revisió dels mecanismes de finançament, i finalment, l'impuls a la transformació" ha destacat, Mas. "Volem donar especial èmfasi a l'oncologia, la salut mental i la cronicitat, perquè pensem que cal dotar aquests tres grans blocs patològics d'una importància especial en els anys vinents" ha afegit, la ministra de Salut.

Davant d'una pregunta formulada per la premsa sobre el malestar denunciat pels treballadors del SAAS, Mas ha recordat que la llei del SAAS planteja una revisió de tota l'estructura i els mecanismes del sistema d'atenció sanitària. "Plantegem aquesta revisió en el marc d'aquesta legislatura. Un altre tema és el conveni col·lectiu, amb una vigència de tres anys fins al 2025, durant el qual estudiarem a fons el sistema de recompenses per competències" ha precisat, la titular de la cartera de Salut, assegurant que "el pacte contempla millores per a tots els professionals de la salut, no només per als del SAAS, sinó també per a tots els professionals per compte propi".

Quant a una altra pregunta de la premsa sobre les millores finals que notaran els pacients, Mas ha avançat que es notaran millores en la infraestructura que els atén, des de millores als CAPS o als centres de salut, en els procediments com l'atenció domiciliària o la reducció de l'hospitalocentrisme, l'increment de professionals i la millora dels processos informàtics. "Totes les accions del pacte de salut beneficiaran directa o indirectament els nostres ciutadans i pacients" ha assegurat, Mas.

Espot subratlla que el 'pacte de confiança mútua' té un enfocament de futur

Abans de la signatura dels representants de les 39 entitats, el cap de Govern, Xavier Espot, ha pronunciat un discurs on ha definit el document com un 'pacte de confiança mútua'. "Espero que aquesta confiança també vagi prosperant i augmentant a mesura que desenvolupem aquest pacte nacional" ha indicat, Espot, qui ha recordat que el text s'estructura en diverses línies estratègiques: la promoció, la protecció de la salut i la prevenció de malalties, l'accés a una assistència de qualitat i sostenible, la recerca i la innovació. "El document preveu l'elaboració de la planificació dels professionals sanitaris necessaris en un horitzó de vint anys. Per això diem que aquest pacte nacional no és només per al moment present, sinó que té la mirada posada en les dècades vinents" ha puntualitzat, el cap de Govern, afegint que "tot això ens duu cap a un sistema de salut predictiu, preventiu i personalitzat".