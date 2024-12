Pallarés defensa la seva selecció davant les acusacions d'amiguisme i nepotisme

Andorra la VellaEl nomenament de Judith Pallarés, presidenta d'Acció i exministra, com a futura secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) ha generat una forta polèmica en l’escena política andorrana. Des del Partit Socialdemòcrata (PS) i Andorra Endavant s'ha qüestionat la seva designació, titllant-la d’exemple de nepotisme i amiguisme, mentre que altres veus defensen la seva experiència i capacitat per liderar l’organisme.

Pallarés defensa la seva designació

Judith Pallarés ha respost a les crítiques assegurant que la seva elecció no respon a cap acord polític previ. En declaracions a Ràdio Nacional d’Andorra, ha afirmat que no considera les acusacions fonamentades i ha destacat que el seu nomenament és fruit de la seva experiència institucional. "No m'ho prenc malament. Ocupant un lloc institucional i tenint una trajectòria política, sovint apareixen crítiques com aquestes", ha apuntat.

Pallarés ha remarcat que els pactes electorals entre Acció i DA mai van incloure nomenaments en l’IAD i ha expressat la seva voluntat de treballar conjuntament amb tots els grups parlamentaris per impulsar polítiques d’igualtat. "Hi ha qüestions que ens uneixen, i crec que podem avançar plegats", ha afirmat.

Suport i propostes d’Acció Feminista

Des d’Acció Feminista s’ha valorat positivament la trajectòria de Judith Pallarés en temes d’igualtat, tot i recordar que l’Institut Andorrà de les Dones hauria de ser un organisme totalment independent de la política del Govern. L’associació ha proposat algunes millores per al funcionament de l’IAD, com ara més transparència, participació ciutadana, estudis sobre desigualtats de gènere i l’augment de recursos humans i econòmics.

Tot i les crítiques, el debat evidencia la necessitat d’un consens polític i social per garantir que l’IAD esdevingui un organisme eficient, autònom i capaç d’enfrontar els reptes que comporta la lluita per la igualtat de gènere.

Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, ha carregat contra el que considera una pràctica recurrent d’“amiguisme” en els nomenaments de càrrecs estratègics. En declaracions a aquest diari, Montaner alerta que aquestes decisions responen sovint a pactes polítics i no a criteris tècnics, fet que, segons ella, posa en dubte la credibilitat de les institucions.

El PS també es va pronunciar amb duresa. El conseller general Pere Baró ha qualificat el nomenament de Pallarés com un “pagament de favors polítics” entre Demòcrates i Acció, partit aliat en les passades eleccions. Baró ha advertit que el control polític de l’IAD pot ser especialment problemàtic en temes tan sensibles com la despenalització de l’avortament. Ha reclamat que es reverteixi la decisió i que el càrrec es delegui a un membre de l’equip tècnic liderat per Montserrat Ronchera, actual màxima responsable de l’organisme.