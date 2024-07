El partit de Le Pen va ser el més votat als municipis de l'Alta Cerdanya

Andorra la VellaEl Reagrupament Nacional ha guanyat la segona volta de les eleccions legislatives franceses als principals municipis de l'Alta Cerdanya, tot i que a la resta el vot ha estat més repartit entre la formació d'extrema dreta i la Unió de l'Esquerra, que ha estat l'opció més votada a diverses petites poblacions cerdanes i ha estat el guanyador a nivell estatal, integrada al Nou Front Popular.

En aquests comicis la Cerdanya forma part de la 3a Circumscripció de Catalunya Nord, compartida amb el Capcir, el Conflent i algunes poblacions del centre del Rosselló. A cada circumscripció s'escull un únic diputat, de manera que el partit més votat s'emporta el 100% de la representació de cada zona, al marge de si la victòria ha estat molt o poc àmplia.

Al principal municipi de l'Alta Cerdanya, Font-romeu-Odelló-Vià, la diputada de l'RN i regidora de Perpinyà Sandrine Dogor-Such ha vençut amb un 54% dels vots, enfront del 46% de la representant de les esquerres, la docent Nathalie Cullell. Tal com informa Ràdio Seu, Dogor-Such també ha estat la més votada a la capital administrativa cerdana, Sallagosa, amb un suport encara més alt (61,2%), i a Oceja (53,5%). L'aspirant de l'RN ha guanyat igualment als dos pobles fronterers més a prop de Puigcerdà: la Guingueta d'Ix (amb un 58,1%) i Ur (53%). Les altres poblacions cerdanes que s'han decantat pel Reagrupament Nacional són Bolquera (on han sumat el 55%), Er (51,8%) i Sant Pere dels Forcats (57,9%).

La candidata d'esquerres, veïna de la Cabanassa

En canvi, a la resta de poblacions de la vall han apostat per la candidatura de Nathalie Cullell, que finalment no ha obtingut l'escó. Els més destacats són els municipis fronterers de la Tor de Querol (on la UG ha obtingut el 58% del vot), Enveig (amb un ajustat 50,2%), Palau de Cerdanya (55,6%) i Porta (52,5%). Tanmateix, on ha rebut més suport és als termes que limiten amb el Ripollès, com ara Vallsabollera (on ha arribat fins al 82,5%), Llo (59%) i Eina (66%). L'aspirant d'esquerres també ha estat la preferida a Estavar, Èguet, Angostrina, Santa Llocaia, Nahuja, Targasona, Dorres i Porté-Pimorent, amb percentatges d'entre el 54% i el 66% en aquests casos. Nathalie Cullell és veïna de la Cabanassa, població d'uns 700 habitants situada just al límit entre l'Alta Cerdanya i l'Alt Conflent. Es dóna la paradoxa que Cullell no ha aconseguit guanyar al seu municipi de residència, on la seva rival ha sumat un 57,6%.

Pel que fa a la participació, ha estat alta en general, en la línia de l'augment que hi ha hagut a la resta de circumscripcions. Per exemple, a Font-romeu-Odelló-Vià i a Ur ha estat del 66%; a Sallagosa, a Oceja i a Enveig, a prop del 70%. A Porté-Pimorent han arribat fins al 75%; a Dorres, al 78%, i a Vallsabollera, al 83%, una de les més altes de tot l'Estat.

Predomini de l'RN al Capcir i al Rosselló

Pel que fa a l'altra comarca d'alta muntanya, el Capcir, el predomini de Dogor-Such ha estat més clar i ha vençut a la majoria de municipis, com els Angles, Formiguera, la Llagona i Puigbalador, amb percentatges d'entre el 54% i el 63%, mentre que Cullell només s'ha imposat a Matamala, amb un 64%.

A la resta de Catalunya Nord, tal com es pot veure al mapa publicat pel diari L'Indépendant, l'RN ha estat clarament l'opció més votada a Perpinyà i a gairebé tot el Rosselló, mentre que la Unió de les Esquerres ha obtingut més suport al Conflent i el Vallespir incloent les seves respectives capitals, Prada de Conflent i Ceret.

Sigui com sigui, l'extrema dreta s'ha emportat els quatre escons en joc a les comarques nord-catalanes, en tots quatre casos amb dones al capdavant. A l'obtingut per Sandrine Dogor-Such a la 3a Circumscripció (amb un 56% de suport), hi han sumat el de la 1a Circumscripció (Perpinyà), on Sophie Blanch s'ha imposat amb un 57,5%; la 2a (Vallespir i sud del Rosselló), on Michèle Martinez ha rebut un 58,1% dels vots; i la 4a (Fenolleda i nord del Rosselló), on l'escollida ha estat Anaïs Sabatini amb un 55%. La participació ha estat alta a tot arreu: de prop del 70% a la segona circumscripció, del 67% a la tercera i la quarta i de més del 65% a Perpinyà. Així doncs, semblant a la que hi ha hagut a nivell estatal, que ha estat del 66,6%

L'esquerra venç a nivell estatal tot i que l'RN és el més votat

Al conjunt de França, les eleccions han deixat una Assemblea General força fragmentada. Tot i que el Reagrupament de Jordan Bardella ha estat l'opció més votada (34% del total de vots) i que el Nou Front Popular de Jean-Louis Mélenchon s'ha quedat en el 26%, aquesta coalició d'esquerres és la que ha guanyat en més circumscripcions i ha acabat sumant 180 diputats, enfront dels 168 d'Ensemble, la formació del president Emmanuel Macron, que ha rebut el 25% de sufragis.

De fet, a causa del sistema electoral, finalment l'RN ha caigut al tercer lloc en escons, amb 143. En tot cas, tots els partits s'han quedat lluny de la majoria absoluta, que està fixada en 289 diputats (en total n'hi ha 577).