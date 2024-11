De pisos buits a desatesos a la llei òmnibus

Andorra la VellaLa llei òmnibus ha estat rebaixada de forma substancial en el punt dels pisos buits per part de la majoria de demòcrates i Ciutadans Compromesos. Hi ha tres punts clau que rebaixen molt tota la polèmica.

Es modifica un termini clau. Fins ara es determinava si un pis era buit si havien passat dos anys (vinculats a la seva manca de consums) anys anteriors a l’1 de gener del 2024. Ara, seran 18 mesos des que la llei entri en vigor. Com ja s'estarà el 2025 i haurà de passar com a mínim un any i mi. A més tota la tramitació posterior. Amb els comicis a principis del 2027 serà complicat que s'arribi a materialitzar cap expropiació temporal. Sense tenir en compte els possibles retardaments per les demandes previstes per aquells que s'oposin a la mesura.

Un altre tema clau. Al concepte pis buit se li afegeix la paraula “desatès”, per aclarir més concretament que es tracta d’una casuística molt concreta on no hi entren, per exemple, les segones residències o els pisos que es vulguin destinar als fills que ara mateix es troben estudiant a l’estranger. Això significa que la potencial expropiació temporal només afecta pisos 'problemàtics' que no paguin comunitat, problemes de salubritat, amb incertesa sobre la seva situació... s'obre un nou camp de determinació del concepte.

El president del grup parlamentari demòcrata Jordi Jordana ha volgut deixar clar que la mesura de cessió al Govern ha de ser l’última instància i que "el que realment es pretén és que, abans d’arribar a aquest punt, aflorin el màxim nombre de pisos buits per posar-los al mercat residencial".

Les esmenes han estat presentades pel grup parlamentari de la majoria que, com disposa de suficient suport al Consell, té la capacitat de fer aprovar els canvis.