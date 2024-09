El ple de la Seu insta la Generalitat a construir el nou hospital comarcal

Andorra la VellaEl ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns de forma unànime una moció de Junts per instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Salut a continuar "de manera decidida" amb el full de ruta que ha de culminar "amb la màxima brevetat possible" en la construcció i posada en marxa del nou hospital comarcal de l'Alt Urgell. Tal com informa Ràdio Seu, tots els partits defensen "la necessitat urgent d’avançar en la futura construcció de l'equipament als terrenys cedits amb aquesta finalitat" i demanen la convocatòria de reunions periòdiques amb els nous responsables de Salut "per fer el seguiment del projecte i monitoritzar-ne els avenços". L'acord es farà arribar ara a la Generalitat de Catalunya.

En l'exposició de motius de la moció, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, recorda que la passada legislatura, treballant conjuntament amb el Departament de Salut, es va fer el setembre de 2022 la cessió dels terrenys al Govern; es va confirmar per part del conseller de Salut l’inici del procés per a la seva construcció i es va presentar el pla funcional el gener del 2023. Tanmateix, Fàbrega lamenta que "durant aquest any llarg de nou govern municipal no s’ha produït cap avenç significatiu" i que "el futur hospital comarcal de l’Alt Urgell no consta entre les inversions sanitàries que recull l’acord entre PSC i ERC que ha permès la investidura del president Salvador Illa". Així, el portaveu juntaire destaca que caldrà estar atents "perquè el canvi a la Generalitat no suposi renunciar a un centre hospitalari que compta amb el suport de tots els grups municipals i de tota la ciutadania de la Seu d’Urgell i l’Alt Urgell”.

En aquest sentit, el grup de govern (Compromís) remarca que el nou hospital és "un eix estratègic" de la seva acció política i que s'hi està treballant des del consistori. Amb tot, l'alcalde urgellenc, Joan Barrera, veu bé "empènyer el govern català perquè el faci realitat el més aviat possible, amb la redacció del projecte constructiu i una partida per al nou equipament en el pressupost de l'any que ve". Compromís aposta perquè l'equipament comarcal es construeixi fins i tot abans de la data prevista, el 2029.

Per la seva banda, Marian Lamolla, d'ERC, malgrat que es mostra convençuda que el nou govern ja té en compte el compromís envers l'hospital alturgellenc, considera important refermar-se en al necessitat de continuar amb els terminis previstos i no deixar passar el temps. "Sabem que el procés és llarg i que la data fixada per a la construcció no és immediata, però no es pot parar", afirma. Finalment, Núria Valls, de la CUP, també considera bo insistir en la importància de l'equipament per a la comarca i demanar el compromís de la Generalitat.