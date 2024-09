Polèmica a Espanya per la presència d'un amic de Sánchez en el seu viatge a Andorra

Andorra la VellaEl president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a estar al centre de la controvèrsia després d'un recent viatge privat a Andorra. Sánchez, acompanyat de la seva esposa Begoña Gómez, qui actualment està imputada en una causa judicial, es va desplaçar al país pirinenc per gaudir d'una competició de bicicletes de muntanya. Tot i que es tractava d'un viatge en l’àmbit privat, la seva presència no va passar desapercebuda, especialment per l’acompanyament que va tenir durant l’estada.

El darrer a sortir a la llum com a part del cercle proper de Sánchez en aquest viatge ha estat Luis Miguel Fernández Aparicio, un amic d'infantesa del president des de la seva etapa al club de bàsquet Estudiantes.

La seva amistat es manté tan forta com sempre, fins al punt que Fernández Aparicio és ara el director de seguretat de la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials), l'empresa que Sánchez utilitza per llogar jets privats de luxe. De fet, segons informa el diari Okdiario, el càrrec de Fernández Aparicio a la SEPI va ser creat específicament per Sánchez, i aquest l'ha promocionat a diversos llocs de responsabilitat, incloent el d'assessor del Foro Nacional de Ciberseguretat, que depèn de Presidència del Govern.

A més, fonts governamentals han confirmat que en aquest viatge també va ser present Raúl Díaz, un dels assistents personals de Sánchez a la Moncloa, qui normalment l'acompanya a tots els seus actes oficials. La presència de Díaz en un viatge que havia estat definit com a "privat" ha generat nombroses crítiques, ja que es qüestiona si s'han utilitzat recursos públics per a un desplaçament d'aquesta índole.