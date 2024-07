Un possible increment del consum frena Govern per legalitzar el cànnabis medicinal

Andorra la VellaGovern ha rebutjat la proposició de llei d'Andorra Endavant sobre els productes CBD presentada per Andorra Endavant. Tal com informa RTVA, argumenten que pretén regular el cultiu de la substància, en lloc de centrar-se en el cultiu de la planta, que després dona pas a la substància.

La negativa es produeix a més amb contundència per part de l'executiu, que qualifica el redactat d'extremadament genèric, a més d'òbvia els mecanismes de control i no fer partícip el sector primari de la nova indústria.

Una altra preocupació és que no està provat encara que una concentració per sota del 0,3 de THC, principi actiu de la marihuana, no pugui ser nociva per a la salut.