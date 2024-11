Proposta per lluitar contra la trampa del fill fent els immobiliaris corresponsables

Andorra la VellaLes esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, conegut com a llei òmnibus, estan orientades a donar suport a les famílies, protegir als llogaters i als propietaris i a un control en matèria d’immigració.

Un primer paquet d’esmenes vol alleugerir la situació econòmica de les famílies, que en els darrers temps han vist com els costos de la vida s’incrementaven. Per això, el Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos proposa actualitzacions de les deduccions en l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

La quantitat les persones obligades a tributar es poden deduir passa de 750€ a 1.000€ per tenir a càrrec fills o persones grans. També es contempla una reducció en l’IRPF per habitatge habitual, incrementant el llindar màxim pel qual es pot deduir una hipoteca. Actualment, és de 1.000€ anuals i l’esmena proposa que sigui de 5.000€ anuals. Considerem que ha de contribuir a alleugerir les càrregues familiars, sobretot amb les pujades del tipus d’interès que el Banc Central Europeu ha dut a terme des del 2023 i fins al setembre del 2024.

En matèria fiscal, el grup parlamentari proposa adaptar la legislació als preus actuals del mercat residencial de compra. Per això, l’exempció de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) per la compra d’un primer habitatge o per l’adquisició arran d’un canvi substancial de la situació familiar (divorci, arribada d’un fill, fer-se càrrec d’una persona gran) passa de 400.000€ a 500.000€.

Per tal de protegir a les persones llogateres de l’anomenada “trampa del fill”, les esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, proposen fer corresponsable al professional del sector immobiliari en cas que hagi participat de la infracció. La mesura persegueix una distribució equitativa de la responsabilitat i una protecció dels arrendataris, ja que es promou un mercat immobiliari més transparent.

En la Llei d’arrendaments de finques urbanes s’afegeixen nous tipus en les infraccions administratives greus. Aquests són el de no formalitzar per escrit el contracte de lloguer i el de sotsarrendar una part o tota la finca sense el consentiment de la propietat. Pel que fa a les sancions administratives molt greus, s’inclou el fet de llogar una finca com a habitatge quan no es disposi de certificat d’habitabilitat o no es compleixi amb les normes vigents. Considerem que és crucial que el mercat d’arrendaments sigui justi que es garanteixi un nivell mínim de qualitat dels habitatges.

Finalment, la tercera branca de les esmenes versa en matèria d’immigració. Es modifica la Llei qualificada d'immigració afegint un nou requisit per a la concessió d’autorització de residència i treball per compte propi. L’esmena busca que la persona hagi de demostrar que és propietària d’un habitatge al Principat o bé que ha iniciat els tràmits per ser-ho. La mesura ha d’ajudar a una major integració al país, al mateix moment que ajuda a evitar els lloguers temporals i possibles situacions d’especulació, amb les distorsions que aquest fet genera en els preus del mercat de lloguer.

Els reagrupaments familiars són una altra de les esmenes presentades pel GPCC. En concret es modifica el període de temps que una persona ha de residir de manera efectiva i permanent a Andorra per demanar-lo. Actualment, és de tres mesos i en cas que l’esmena sigui aprovada passaria a mig any. D’aquesta manera la persona que sol·licita el reagrupament ja tindrà un major arrelament al país.

En l'articulat del text, també s'ha afegit el concepte "desatès" al dels pisos buits. Una manera d'assegurar que la normativa distingeixi clarament entre els habitatges que simplement no estan ocupats de manera temporal i aquells que han estat abandonats o negligits pels seus propietaris. Incorporar el terme "desatès" facilita identificar els habitatges que han estat objecte de deixadesa, contribuint així a la seva degradació i a problemes associats com la seguretat, la salut pública i el deteriorament de l'entorn. Aquesta mesura reafirma el compromís de la majoria parlamentària i del Govern amb el dret, recollit a la Constitució, a la propietat privada.

Les esmenes presentades pels dos grups parlamentaris que donen suport a l’executiu han estat pactades. Tant el Grup Parlamentari Demòcrata l’esperit de les esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, com a l'inrevés.