El PS critica el cap de Govern per no comparèixer per Grífols

Andorra la VellaEl grup parlamentari socialdemòcrata ha mostrat aquest divendres el seu malestar per la no compareixença del cap de Govern, Xavier Espot, pel projecte fallit de Grifols i l'anunci que seran les titulars d'Economia i Salut qui donin explicacions. "No pot ser que en una comissió legislativa en la qual el PS tenim la vicepresidència ens assabentem per la postura de Demòcrates per la premsa", ha manifestat el conseller general Pere Baró. En aquest sentit, des de la formació s'ha acusat Espot de "manca de respecte polític" envers el PS i la resta de consellers generals que formen part de la comissió i també d'amagar informació de l'estat de l'acord a través de les preguntes parlamentàries.

Des del Partit Socialdemòcrata es demanava la compareixença del cap de Govern "perquè pensem que és el màxim valedor del pacte", ja que és qui va signar el pacte d'estat amb l'antic titular de Salut. A més, han expressat els seus dubtes per les respostes parlamentàries: "No sé fins a quin punt ens dona confiança fer-ho a través d'aquest mecanisme", ha exposat Baró.

Així doncs, i tal com va avançar la consellera general demòcrata, Meritxell López, seran les ministres d'Economia i Salut, Conxita Marsol i Helena Mas, qui donaran tots els detalls del projecte. Des del PS, es pensa que aquesta proposta "és insuficient" tot i que l'accepten. Això sí, amb un asterisc. "Si no estem convençuts amb allò que ens expliquin seguirem per la via que ens permet el Consell General, que és fer més preguntes i tornar a demanar la compareixença del cap vista la poca mà estesa que té DA, tant el grup parlamentari com el Govern".

Baró, però, ha posat en relleu Espot "s'amaga rere les ministres", ja que, contradient López, és fals que mai abans un cap de Govern hagi comparegut davant d'una comissió legislativa. De fet, ha recordat que el 2010, l'aleshores cap de Govern Jaume Bartumeu, va comparèixer davant la comissió legislativa d'Exteriors per informar sobre l'acord monetari amb la UE i l'evolució de les relacions globals amb Europa.

Proposta de salari mínim

En un altre ordre de coses, i preguntats sobre la proposta d'augmentar el salari mínim fins als 1.500 euros, la consellera general, Susanna Vela, ha indicat que "fa temps que el PS està demanant un augment del salari mínim perquè sigui del 60% tal com diu la carta social europea". En aquest sentit, ha dit que es tracta d'un acord al qual han d'arribar patronal i sindicats en el marc del Consell Econòmic i Social, però que com a formació, donen suport a la proposta. "Fa massa anys que aquest salari mínim és insuficient i ens sembla necessari aquest plantejament i entenem que ha de ser al CES on s'arribi a un acord entre tots els agents econòmics implicats".