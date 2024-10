El PS demana marxa enrere en els punts crítics de la llei d'habitatge

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata ha presentat una totalitat de 25 esmenes a la llei òmnibus, que derogarien les mesures més dràstiques que Govern vol du a terme.

No fer retroactiva la retirada de llicències turístiques i una pròrroga d'un any per als propietaris de pisos buits són les demandes del PS que més criden l'atenció. Un partit que insisteix que la llei òmnibus no aborda amb valentia el problema de l'habitatge.

Pel que fa a les llicències turístiques, des del partit remarquen la inseguretat jurídica que comporta fer retroactiva la mesura, motiu pel qual proposen una marxa enrere, tal com recull RTVA.

Des del partit de Baró també han demanat que el 20% del sol edificable recollit als plans d'urbanisme parroquials ha de destinar-se a habitatge públic.