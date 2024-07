El PS demanarà explicacions a Govern per la fuga de Grífols

Andorra la VellaEl conseller general socialdemòcrata Pere Baró s'ha mostrat desconfiat amb la versió de Govern sobre la cancel·lació del projecte de Grífols, que preveia la construcció d'un laboratori al Principat.

Des del grup de la majoria asseguren que l'empresa catalana renuncia a establir-se a Ordino per raons internes, però el PS demanarà tenir accés al document perquè "no ens fiem de les paraules no del cap de Govern ni de la senyora Marsol", assegura el conseller en declaracions a RTVA.

Des del partit de l'oposició confirmen que entraran una demanda d'informació sobre la dissolució de l'acord i "si cal, demanarem responsabilitats", sentència Baró.