El PS exposa imatges del bosc de la Caubella per carregar contra l'heliport

Andorra la VellaPere Baró, conseller del partit socialdemòcrata, a través d’un vídeo a les xarxes ha anunciat que s’han iniciat reunions informals amb les parròquies per tractar el tema de l’heliport de la Caubella. La setmana passada va tenir lloc entre el PS i el comú de la Massana, on també van parlar amb la ciutadania i alguns afiliats, simpatitzants i membres de la candidatura “Amb seny”. Baró critica que, a hores d’ara, no se sap la finalitat del projecte, però explica que el que sí que se sap és que farà malbé el poble de la Massana. Al vídeo es mostren imatges de com està quedant el bosc de la Caubella a causa de l’inici de la iniciativa.

✋Hem iniciat reunions informals a les parròquies per parlar amb vosaltres

🚁Aquí podeu veure una petita part de com està quedant el bosc de la Caubella amb la construcció de l'heliport nacional i entendre perquè residents de la Massana ens han traslladat la seva preocupació pic.twitter.com/84zRByT6qr — Partit Socialdemòcrata d'Andorra (@PSAndorra) June 8, 2024