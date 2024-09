El PS no presentarà una esmena a la totalitat de la llei òmnibus

Andorra la VellaEl grup socialdemòcrata no presentarà una esmena a la totalitat de la llei òmnibus. Així ho confirma el seu secretari general Pere Baró, que sí que explica que faran una llarga llista d'esmenes, però no proposaran el seu propi text.

El PS es reunirà el pròxim dilluns dia 9 amb la comissió d'habitatge del partit, per terminar de tancar les seves propostes i esmenes a la llei treballades durant tot l'estiu. Baró ha ressaltat la importància d'aquesta llei i que, tot i que no s'ha de perdre el temps perquè és urgent canviar la situació, considera que té molta importància com per a estudiar bé els passos que faran.