El PS pregunta a Govern per les declaracions de la CEA sobre el model transfronterer

Andorra la VellaEl conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat avui una pregunta que es formularà al govern a la pròxima sessió del Consell General prevista pel dijous 24 d'octubre. La qüestió és en relació amb les darreres declaracions de la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA), qui recentment va afirmar a través d'un comunicat que valora positivament el model de gestió dels treballadors transfronterers a Luxemburg, on el 50% de treballadors del país, no resideixen al propi país.

Baró preguntarà a l'executiu pel seu posicionament sobre les manifestacions de la patronal, vist que no s'ha pronunciat al respecte i tenint en compte les declaracions fetes amb anterioritat per part d'alguns membres del govern i en el mateix sentit que la CEA, com van ser les paraules de la ministra Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en una entrevista del juliol de 2023 on assegurava que "la mà d'obra, si no hi ha pisos al país, s'haurà de buscar fora", o les del president Espot sobre "fomentar que s'instal·lin al voltant, com a la Seu d'Urgell i la Cerdanya".