El PS preguntarà Govern pel futur cultural de l’edifici Node i el museu Thyssen

Andorra la VellaLa presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, ha registrat una pregunta oral per ser formulada en la propera sessió del Consell General del 16 de gener. La qüestió és dirigida al Govern i aborda l’ús cultural de l’edifici Node, el nou equipament d’Andorra Telecom.

Trasllat del Museu Thyssen al Node

La consellera Vela posa el focus en les declaracions fetes pel ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 27 de novembre. Segons aquestes, la família Thyssen hauria plantejat la possibilitat de traslladar el museu actualment ubicat a Escaldes-Engordany al nou espai del Node.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata demana al Govern quin és el posicionament de l’executiu davant d’aquesta proposta i quines implicacions tindria per a l’ús cultural de l’edifici Node, dissenyat com un equipament de referència dins la infraestructura pública.

Implicacions per a la cultura i la política local

El possible trasllat del Museu Thyssen al Node podria marcar un canvi significatiu en la política cultural del país, especialment pel que fa a la centralització d’equipaments a Andorra la Vella. Això també obre un debat sobre la relació entre institucions públiques i privades en l’impuls cultural, així com l’impacte en l’oferta turística i cultural d’Escaldes-Engordany, on actualment s’ubica el museu.